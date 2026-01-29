Aster DM Healthcare Aktie

Aster DM Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMHW / ISIN: INE914M01019

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Aster DM Healthcare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aster DM Healthcare wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aster DM Healthcare ein EPS von 1,14 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,77 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aster DM Healthcare einen Umsatz von 10,50 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,37 INR, gegenüber 107,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 47,09 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,38 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aster DM Healthcare Ltd Registered Shs

Analysen zu Aster DM Healthcare Ltd Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Aster DM Healthcare Ltd Registered Shs 538,00 -2,40% Aster DM Healthcare Ltd Registered Shs

