Ausblick: Aster DM Healthcare präsentiert Quartalsergebnisse

Aster DM Healthcare wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,59 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,39 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,01 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 107,98 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 46,45 Milliarden INR, gegenüber 41,38 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at