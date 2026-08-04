Ausblick: Aster DM Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aster DM Healthcare wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,71 Prozent auf 12,47 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,14 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,53 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 57,21 Milliarden INR, gegenüber 46,43 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at