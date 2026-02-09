Astera Labs Aktie

Astera Labs Aktie

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Astera Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astera Labs präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,516 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Astera Labs nach den Prognosen von 17 Analysten 249,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 76,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber -0,640 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 831,6 Millionen USD im Vergleich zu 396,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 143,00 11,72% Astera Labs Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

