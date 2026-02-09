Ausblick: Astera Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astera Labs präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,516 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Astera Labs 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Astera Labs nach den Prognosen von 17 Analysten 249,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 76,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber -0,640 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 831,6 Millionen USD im Vergleich zu 396,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at