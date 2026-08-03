Ausblick: Astera Labs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Astera Labs lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,691 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 138,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 88,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 360,9 Millionen USD gegenüber 191,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 1,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 852,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at