Ausblick: Astera Labs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astera Labs präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,537 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 198,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Astera Labs in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 292,2 Millionen USD im Vergleich zu 159,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 852,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at