11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Astra Microwave Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astra Microwave Products wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,32 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Astra Microwave Products nach den Prognosen von 3 Analysten 2,87 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,59 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,52 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,17 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 11,97 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 10,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

