Ausblick: Astra Microwave Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astra Microwave Products gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,54 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,70 Milliarden INR gegenüber 2,30 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,78 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,17 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 12,66 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 10,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at