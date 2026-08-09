Ausblick: Astra Microwave Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Astra Microwave Products wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,83 INR. Dies würde einem Zuwachs von 65,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Astra Microwave Products 1,71 INR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,28 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 25,17 INR je Aktie, gegenüber 20,32 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 13,96 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 11,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at