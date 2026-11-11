Astra Microwave Products Aktie
WKN DE: A1CSXS / ISIN: INE386C01029
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Astra Microwave Products öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Astra Microwave Products lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,96 INR aus. Im letzten Jahr hatte Astra Microwave Products einen Gewinn von 2,52 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Astra Microwave Products 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,51 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Astra Microwave Products 2,15 Milliarden INR umsetzen können.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,21 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,55 Milliarden INR, gegenüber 11,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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