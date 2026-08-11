Astral Poly Technik Aktie
WKN DE: A12CVJ / ISIN: INE006I01046
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Astral Poly Technik informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Astral Poly Technik gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,75 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,97 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 77,04 Milliarden INR, gegenüber 65,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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