Ausblick: Astral Poly Technik legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astral Poly Technik wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,76 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,25 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 11,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,63 Milliarden INR gegenüber 13,97 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,33 INR im Vergleich zu 19,50 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 64,94 Milliarden INR, gegenüber 58,32 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at