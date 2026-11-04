Ausblick: Astral Poly Technik öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astral Poly Technik veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,46 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Astral Poly Technik noch ein Gewinn pro Aktie von 5,02 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Astral Poly Technik im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,32 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,49 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 26,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,97 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,88 Milliarden INR, gegenüber 65,69 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net