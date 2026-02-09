AstraZeneca Aktie

AstraZeneca

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: AstraZeneca gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AstraZeneca veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,46 Milliarden USD für AstraZeneca, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,62 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,17 USD, gegenüber 3,55 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 58,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 42,32 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 162,90 -0,24% AstraZeneca PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
