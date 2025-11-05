Ausblick: AstraZeneca informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AstraZeneca lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AstraZeneca die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll AstraZeneca 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,78 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AstraZeneca 13,57 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,57 USD je Aktie, gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 58,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 54,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at