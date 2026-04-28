AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: AstraZeneca stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AstraZeneca stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,52 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,49 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,93 Milliarden USD für AstraZeneca, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,79 Milliarden GBP erzielt wurde.

27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,01 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 63,32 Milliarden USD, gegenüber 44,57 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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