AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: AstraZeneca zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AstraZeneca lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 16,00 Milliarden USD, was einem Umsatz von 11,26 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,01 GBP je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 62,87 Milliarden USD, gegenüber 44,57 Milliarden GBP im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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