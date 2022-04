Ausblick: Astro-Med stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Astro-Med wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,010 USD. Dies würde einer Verringerung von 91,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Astro-Med 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 29,7 Millionen USD gegenüber 29,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 117,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 116,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at