Astronics b Aktie

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WKN: 873435 / ISIN: US0464332073

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Astronics B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astronics B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,720 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Astronics B -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Astronics B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 268,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,73 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,71 USD aus. Im Vorjahr waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 862,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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