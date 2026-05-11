Ausblick: Astronics B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astronics B präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,560 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 154,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Astronics B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 225,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 966,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at