Ausblick: Astronics B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Astronics B präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,600 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Astronics B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 237,2 Millionen USD im Vergleich zu 208,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber -0,460 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 859,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 795,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at