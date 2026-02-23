Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Astronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Astronics äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Astronics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 237,2 Millionen USD im Vergleich zu 208,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber -0,460 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 859,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 795,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
