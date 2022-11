Ausblick: Astronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astronics lässt sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Astronics die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,255 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 17,13 Prozent auf 131,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,790 USD aus. Im Vorjahr waren -0,820 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 534,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 444,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at