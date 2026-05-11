Ausblick: Astronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Astronics stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 205,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 225,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD im Vergleich zu 0,810 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 966,8 Millionen USD, gegenüber 862,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at