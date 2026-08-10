Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Astronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Astronics veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,590 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Astronics nach den Prognosen von 4 Analysten 245,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,810 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 986,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 862,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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