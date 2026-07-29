Ausblick: Asure Software stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asure Software wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,0 Millionen USD gegenüber 30,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 160,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 140,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at