Ausblick: Asure Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asure Software lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asure Software die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,257 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asure Software noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,14 Prozent auf 41,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 160,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 140,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at