Asure Software Aktie
WKN DE: A0YH66 / ISIN: US04649U1025
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Asure Software vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Asure Software wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,08 Prozent auf 38,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,662 USD im Vergleich zu -0,450 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 140,0 Millionen USD, gegenüber 119,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
