Ausblick: Asustek Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asustek Computer wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,80 USD. Das entspräche einer Verringerung von 31,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,62 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 38,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,21 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,57 USD im Vergleich zu 9,63 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 25,63 Milliarden USD, gegenüber 23,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at