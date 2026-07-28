Ausblick: Atco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atco wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Atco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,81 CAD, gegenüber 1,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,74 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at