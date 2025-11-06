Atco Aktie
WKN: 866127 / ISIN: CA0467895094
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atco wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,837 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 CAD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,23 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 CAD, gegenüber 3,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,16 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atco Ltd Class 2 Votingmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Atco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Atco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Atco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Atco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Atco Ltd Class 2 Votingmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atco Ltd Class 2 Voting
|61,00
|0,00%