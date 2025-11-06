Ausblick: Atco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atco wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,837 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,23 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,40 CAD, gegenüber 3,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,16 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at