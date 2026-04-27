Ausblick: Atea ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atea ASA präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atea ASA noch 1,45 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 54,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,17 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,55 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,87 NOK, gegenüber 7,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 55,00 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at