Ausblick: Atea ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atea ASA lädt am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,97 NOK je Aktie gegenüber 1,41 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 77,14 Prozent auf 16,19 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,14 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,45 NOK, gegenüber 7,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 57,38 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at