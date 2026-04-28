Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41AH0 / ISIN: US04681Y1038
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ategrity Specialty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ategrity Specialty wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 117,9 Millionen USD – ein Plus von 41,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ategrity Specialty 83,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus. Im Vorjahr waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 557,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 424,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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