Ausblick: Ategrity Specialty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ategrity Specialty wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 117,9 Millionen USD – ein Plus von 41,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ategrity Specialty 83,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus. Im Vorjahr waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 557,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 424,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at