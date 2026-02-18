Ausblick: Ategrity Specialty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ategrity Specialty wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,386 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 106,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 104,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 415,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 343,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at