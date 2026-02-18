Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41AH0 / ISIN: US04681Y1038
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ategrity Specialty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ategrity Specialty wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,386 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 106,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 104,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 415,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 343,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: Ategrity Specialty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs
|17,21
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.