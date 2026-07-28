Ategrity Specialty Holdings LLC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41AH0 / ISIN: US04681Y1038
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ategrity Specialty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ategrity Specialty wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 22,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 124,4 Millionen USD gegenüber 101,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,58 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 535,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 424,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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