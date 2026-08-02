Ausblick: Ather Energy Private präsentiert Quartalsergebnisse

Ather Energy Private wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -3,150 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ather Energy Private noch -5,000 INR je Aktie verloren.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,04 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 86,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -12,184 INR, gegenüber -13,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 55,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,72 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at