Ather Energy Private Aktie

Ather Energy Private für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41ALT / ISIN: INE0LEZ01016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ather Energy Private stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ather Energy Private wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,433 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -4,000 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,40 Prozent auf 13,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,433 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -13,990 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 60,98 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 36,72 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ather Energy Private Limited Regisstered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Ather Energy Private Limited Regisstered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ather Energy Private Limited Regisstered Shs 144A Reg S 1 383,85 -2,89% Ather Energy Private Limited Regisstered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen