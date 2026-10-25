Ather Energy Private Aktie
WKN DE: A41ALT / ISIN: INE0LEZ01016
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ather Energy Private stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ather Energy Private wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,433 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -4,000 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,40 Prozent auf 13,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,433 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -13,990 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 60,98 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 36,72 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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