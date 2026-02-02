Atkore International Group Aktie

Atkore International Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALP3 / ISIN: US0476491081

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Atkore International Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Atkore International Group wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,630 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,91 Prozent verringert. Damals waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Atkore International Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Atkore International Group Inc

Analysen zu Atkore International Group Inc

