Atkore International Group Aktie
WKN DE: A2ALP3 / ISIN: US0476491081
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Atkore International Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atkore International Group lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Atkore International Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 758,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,24 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,85 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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