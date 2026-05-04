Ausblick: Atkore International Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atkore International Group wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Atkore International Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,77 Prozent auf 714,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atkore International Group noch 701,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,28 USD im Vergleich zu -0,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden USD, gegenüber 2,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at