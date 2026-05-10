Ausblick: Atlanta Braves A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlanta Braves A lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,716 USD. Dies würde einen Verlust von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Atlanta Braves A -0,660 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 68,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 45,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 774,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 732,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at