Ausblick: Atlanta Braves A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Atlanta Braves A stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,497 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atlanta Braves A noch -0,310 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 55,0 Millionen USD – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlanta Braves A 52,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,215 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 726,0 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
