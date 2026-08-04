Atlanta Braves a Aktie
WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Atlanta Braves A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atlanta Braves A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,306 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 312,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Atlanta Braves A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 316,6 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 781,6 Millionen USD, gegenüber 732,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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