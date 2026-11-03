Atlanta Braves a Aktie
WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Atlanta Braves A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Atlanta Braves A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,512 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlanta Braves A 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 10,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 344,7 Millionen USD gegenüber 311,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,591 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 793,2 Millionen USD im Vergleich zu 732,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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