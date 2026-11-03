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Atlanta Braves a Aktie

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WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Atlanta Braves A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Braves A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,512 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlanta Braves A 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 10,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 344,7 Millionen USD gegenüber 311,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,591 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 793,2 Millionen USD im Vergleich zu 732,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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