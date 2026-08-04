Ausblick: Atlanta Braves mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Braves wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,340 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atlanta Braves noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 318,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 312,4 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,068 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 781,6 Millionen USD, gegenüber 732,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at