Ausblick: Atlanta Braves präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atlanta Braves stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,783 USD. Dies würde einen Verlust von 18,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Atlanta Braves -0,660 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 36,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 47,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,6 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,043 USD je Aktie, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 774,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 732,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at