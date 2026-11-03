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Atlanta Braves Holdings Aktie

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WKN DE: A3ERLQ / ISIN: US0477263026

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Atlanta Braves präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atlanta Braves wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,480 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlanta Braves 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 344,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,635 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,370 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 794,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 732,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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