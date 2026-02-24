Atlanta Braves Holdings Aktie
WKN DE: A3ERLQ / ISIN: US0477263026
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Atlanta Braves stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Atlanta Braves wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,553 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,06 Prozent auf 52,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,273 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 723,7 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlanta Braves Holdings Inc Registered Shs (C)
|
07:01
|Ausblick: Atlanta Braves stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Atlanta Braves vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Atlanta Braves verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Atlanta Braves vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)