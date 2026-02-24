Ausblick: Atlanta Braves stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlanta Braves wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,553 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,06 Prozent auf 52,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,273 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 723,7 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at