Atlanta Braves Holdings Aktie
WKN DE: A3ERLQ / ISIN: US0477263026
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atlanta Braves verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Atlanta Braves wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,213 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Atlanta Braves im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 311,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,353 USD im Vergleich zu -0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 729,0 Millionen USD, gegenüber 662,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
